Чи витримає країна війну на два фронти? — Свобода слова на ICTV від 13.12.2021

Свобода слова на ICTV від 13.12.2021 – дивіться онлайн.

На фоні воєнної ескалації з боку Росії, виникають ріст цін, тарифів та енергетична криза.

Чи є загроза соціально-економічної дестабілізації?

Корупція і нереформована правова система:

Що означають американські санкції проти Портнова і Тупицького?

Чи витримає країна війну на два фронти?

Сьогодні Свобода слова зосередить увагу на внутрішніх проблемах країни.

Економічні й енергетичні виклики, можливі соціальні нестабільні процеси, зростання цін та тарифів – які сили розхитують ці проблеми зсередини й ззовні та чи витримає Україна війну на два фронти?

Сьогодні у Свободі слова:

Юлія Свириденко, перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки України;

Юрій Вітренко – голова правління НАК «Нафтогаз України»;

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України;

Інна Совсун – народна депутатка, «Голос»;

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;

Артур Герасимов – народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»;

Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу»;

Сергій Власенко – народний депутат, ВО «Батьківщина».

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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