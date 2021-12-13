Чи витримає країна війну на два фронти? — Свобода слова на ICTV від 13.12.2021

Свобода слова на ICTV від 13.12.2021 – дивіться онлайн.
На фоні воєнної ескалації з боку Росії, виникають ріст цін, тарифів та енергетична криза.
Чи є загроза соціально-економічної дестабілізації?
Корупція і нереформована правова система:
Що означають американські санкції проти Портнова і Тупицького?
Чи витримає країна війну на два фронти?
Сьогодні Свобода слова зосередить увагу на внутрішніх проблемах країни.
Економічні й енергетичні виклики, можливі соціальні нестабільні процеси, зростання цін та тарифів – які сили розхитують ці проблеми зсередини й ззовні та чи витримає Україна війну на два фронти?Також по темі: Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу Що зупинить повномасштабну війну? — Свобода слова на ICTV від 06.12.2021 Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту
Сьогодні у Свободі слова:
Юлія Свириденко, перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки України;
Юрій Вітренко – голова правління НАК «Нафтогаз України»;
Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України;
Інна Совсун – народна депутатка, «Голос»;
Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;
Артур Герасимов – народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»;
Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу»;
Сергій Власенко – народний депутат, ВО «Батьківщина».
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua