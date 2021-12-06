Video: Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України про підтримку партнерів України за умови військового наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.