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Video: Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України про підтримку партнерів України за умови військового наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України про підтримку партнерів України за умови військового наступу.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу / 06.12.2021 23:07
06.12.2021 23:07

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