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Video: Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Давид Арахамія. Голова фракції «Слуга народу» розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Давид Арахамія.

Голова фракції «Слуга народу» розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту / 29.11.2021 23:17
29.11.2021 23:17

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