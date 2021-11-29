Video: Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Давид Арахамія. Голова фракції «Слуга народу» розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.