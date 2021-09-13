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ICTV / Свобода слова / Чи можна рівнятися на Білорусь та наскільки стало краще жити українцям — Вадим Карп’як про теми ефіру Свобода слова / 13.09.2021 20:05
13.09.2021 20:05
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Чи можна рівнятися на Білорусь та наскільки стало краще жити українцям — Вадим Карп’як про теми ефіру Свобода слова

Чи можна рівнятися на Білорусь та наскільки стало краще жити українцям — Вадим Карп’як про теми ефіру Свобода слова

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вади Карп’як розповів, дискусії на які теми варто очікувати в ефірі.

Головною темою онлайн-частини є питання, чи варто Україні орієнтуватися на економічний успіх Білорусі.

Наскільки доречним є порівняння цих двох країн та чи можуть представники влади апелювати до досвіду сусіда, – дебатуватимуть гості онлайн-частини голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та міністр соціальної політики України Андрій Рева.

В телеефірі Вадим Карп’як підніме питання українського парадоксу: чому при позитивних змінах у статистиці, люди відчувають, що життя не покращується.

– Якщо послухати реляції влади та подивитися на об’єктивні статистичні дані, то життя поліпшується. Але якщо запитати конкретних громадян, то найчастіше ви почуєте, що життя погіршується, – розповідає ведучий програми.

Серед гостей студії очікується Віктор Ляшко, Тимофій Милованов, Роксолана Підласа, Ярослав Железняк, Артур Герасимов, Вадим Івченко та включення Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, з 6 вересня Свобода слова на ICTV виходить в оновленому форматі. Відтепер прибічники програми можуть голосувати, підтримувати спікерів, коментувати та залишати реакції.

Стати Прибічником можна, заповнивши форму на сайті – https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/.

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Теги: Свобода слова анонс
13.09.2021 20:05



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