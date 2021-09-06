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Video: Олексій Резніков про постачання зброї на окуповані території

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Олексій Резніков. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій про постачання зброї на окуповані території Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

Олексій Резніков про постачання зброї на окуповані території
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Олексій Резніков.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій про постачання зброї на окуповані території

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Олексій Резніков про постачання зброї на окуповані території / 06.09.2021 23:23
06.09.2021 23:23

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