Video: Олексій Резніков про постачання зброї на окуповані території

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Олексій Резніков. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій про постачання зброї на окуповані території Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.