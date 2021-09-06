Video: Як українські спецпризначенці в Афганістані показали себе

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Ірина Геращенко. Народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність» про роботу української армії. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.