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Video: Як українські спецпризначенці в Афганістані показали себе

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Ірина Геращенко. Народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність» про  роботу української армії. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

Як українські спецпризначенці в Афганістані показали себе
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Ірина Геращенко.

Народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність» про  роботу української армії.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Як українські спецпризначенці в Афганістані показали себе / 06.09.2021 23:28
06.09.2021 23:28

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