Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022

Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 – дивіться онлайн.
Напруженість біля українських кордонів зберігається.
Очільники Франції і Німеччини хочуть умиротворити Кремль.
Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів.
Чи здатна дипломатія зупинити агресію. Свобода Слова. 22:40
Напруженість на українських кордонах зберігається.
Усі чекають 20 лютого, коли, по-перше, закінчиться олімпіада, а, по-друге, почнуться великі російсько-білоруські навчання недалеко від українських.
Активізувалася далі й човникова дипломатія.
В Україну приїхали міністри закордонних справ від Словаччини, Чехії, Австрії.
Завтра приїжджає Макрон, а сьогодні він у Москві.
Наступного понеділка до нас приїде новий канцлер Німеччини.
І цього ж тижня буде нове засідання Мінської групи і нормандської четвірки на рівні політичних радників глав держав.
І все це закручується далі в тугий геополітичний вузол, який ми спробуємо зрозуміти в студії Свободи слова.
Чекаємо, що до нас долучаться міністр закордонних справ, міністр оборони.
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Гості програми:
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
- Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції ТОТ
- Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента України
- Андрій Костін, голова української делегації в тристоронній контактній групі по Донбасу
- Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»
- Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА
- Сергій Гармаш, член політичної підгрупи ТКГ з мирного врегулювання ситуації на сході України
- Андрій Римарук, ветеран АТО, керівник військового відділу БФ «Повернись живим»
- Олексій Резніков, міністр оборони України
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua