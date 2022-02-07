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ICTV / Свобода слова / Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 / 07.02.2022 16:58
07.02.2022 16:58
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Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022

Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022

Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 – дивіться онлайн.

Напруженість біля українських кордонів зберігається.

Очільники Франції і Німеччини хочуть умиротворити Кремль.

Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів.

Чи здатна дипломатія зупинити агресію. Свобода Слова. 22:40

Напруженість на українських кордонах зберігається.

Усі чекають 20 лютого, коли, по-перше, закінчиться олімпіада, а, по-друге, почнуться великі російсько-білоруські навчання недалеко від українських.

Активізувалася далі й човникова дипломатія.

В Україну приїхали міністри закордонних справ від Словаччини, Чехії, Австрії.

Завтра приїжджає Макрон, а сьогодні він у Москві.

Наступного понеділка до нас приїде новий канцлер Німеччини.

І цього ж тижня буде нове засідання Мінської групи і нормандської четвірки на рівні політичних радників глав держав.

І все це закручується далі в тугий геополітичний вузол, який ми спробуємо зрозуміти в студії Свободи слова.

Чекаємо, що до нас долучаться міністр закордонних справ, міністр оборони.

Також по темі: Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії — Свобода слова на ICTV від 31.01.2022 Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни Виступ генерал-лейтенанта армії США - ЕКСКЛЮЗИВ Свободи слова на ICTV

Гості програми:

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
  • Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції ТОТ
  • Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента України
  • Андрій Костін, голова української делегації в тристоронній контактній групі по Донбасу
  • Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»
  • Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА
  • Сергій Гармаш, член політичної підгрупи ТКГ з мирного врегулювання ситуації на сході України
  • Андрій Римарук, ветеран АТО, керівник військового відділу БФ «Повернись живим»
  • Олексій Резніков, міністр оборони України

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

 

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Теги: свобода слова
07.02.2022 16:58



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