Video: Павло Клімкін про домовленості України та США, що розізлили Росію

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про домовленості України та США, що розізлили Росію Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.