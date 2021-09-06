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Video: Павло Клімкін про домовленості України та США, що розізлили Росію

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про домовленості України та США, що розізлили Росію Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

Павло Клімкін про домовленості України та США, що розізлили Росію
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про домовленості України та США, що розізлили Росію

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Павло Клімкін про домовленості України та США, що розізлили Росію / 06.09.2021 23:26
06.09.2021 23:26

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