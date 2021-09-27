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Video: Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про шалений вплив Росії у Німеччині Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про шалений вплив Росії у Німеччині

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині / 27.09.2021 23:30
27.09.2021 23:30

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