Video: Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про шалений вплив Росії у Німеччині Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.