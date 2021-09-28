Миротворці ООН на сході України: умови та прогнози

В ефірі програми Свобода слова на ICTV від 27.09.2021 керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, чи можливе введення миротворців ООН на сході України.

За словами політика, наразі використання миротворчих сил під егідою ООН не варто очікувати, адже “щоб підтримувати мир, його треба досягнути”.

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“Блакитні шоломи”, як називають миротворців ООН, зможуть допомогти Україні лише після безпосереднього вирішення конфлікта з країною-агресором Росією та домовленості про початок припинення війни та повернення наших окупованих територій.

Оскільки Росія не визнає себе стороною конфлікту, такий розвиток подій поки що неможливий.

– Я хочу, щоб ми зрозуміли, що українська сторона виступає категорично проти замороженого конфлікту. Саме тому питання “блакитних шоломів” не обговорювалося, і поки ми не в тій стадії, щоб його обговорювати

Нагадаємо, після ефіру Свободи слова на ICTV МОЗ вирішило зробити обов’язкову вакцинацію в Україні для певних професій.

Фото: United Nations Peacekeeping

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