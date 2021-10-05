Video: Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Василь Расевич. Історик розповів про кінохронічний матеріал, який знімали заради пропаганди. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.