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Video: Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Василь Расевич. Історик розповів про кінохронічний матеріал, який знімали заради пропаганди. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Василь Расевич.

Історик розповів про кінохронічний матеріал, який знімали заради пропаганди.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру / 05.10.2021 00:00
05.10.2021 00:00

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