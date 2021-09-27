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Video: Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Олексій Резніков. Віце-прем’єр-міністр України про стосунки Білорусі та Росії стосовно України Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Олексій Резніков.

Віце-прем’єр-міністр України про стосунки Білорусі та Росії стосовно України

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна / 27.09.2021 23:23
27.09.2021 23:23

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