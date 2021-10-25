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ICTV / Свобода слова / Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021 / 25.10.2021 16:47
25.10.2021 16:47
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Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021

Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021

Свобода слова на ICTV від 25.10.2021 – дивіться онлайн.

Україна входить у пікову зону епідемії

За прогнозами – на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей

Чому країна виявилась не вакцинованою?

Гості програми:

  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
  • Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України
  • Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір, компанія Dragon Capital
  • Євген Істребін, системний аналітик, блогер
  • Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДВКЛЮЧЕННЯ:
  • Леся Литвинова, волонтерка, співзасновниця фонду «Свої»
  • Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка, Чернівецька обласна клінічна лікарня
  • Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки та оборони України
  • Ірина Венедіктова, Генеральна прокурорка України
  • Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики
  • Інна Іваненко, виконавча директорка ГО «Пацієнти України»
Також по темі: Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію Відкриття продовольчих ринків в Україні: Ляшко розповів умови “Скепсис до вакцин і підробні COVID-сертифікати” - The New York Times написало про Україну

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

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Теги: Віктор Ляшко, свобода слова
25.10.2021 16:47



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