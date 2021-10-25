Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021

Свобода слова на ICTV від 25.10.2021 – дивіться онлайн.
Україна входить у пікову зону епідемії
За прогнозами – на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей
Чому країна виявилась не вакцинованою?
Гості програми:
- Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
- Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України
- Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір, компанія Dragon Capital
- Євген Істребін, системний аналітик, блогер
- Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДВКЛЮЧЕННЯ:
- Леся Литвинова, волонтерка, співзасновниця фонду «Свої»
- Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка, Чернівецька обласна клінічна лікарня
- Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки та оборони України
- Ірина Венедіктова, Генеральна прокурорка України
- Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики
- Інна Іваненко, виконавча директорка ГО «Пацієнти України»
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua