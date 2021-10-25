Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021

Свобода слова на ICTV від 25.10.2021 – дивіться онлайн.

Україна входить у пікову зону епідемії

За прогнозами – на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей

Чому країна виявилась не вакцинованою?

Гості програми:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України

Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір, компанія Dragon Capital

Євген Істребін, системний аналітик, блогер

Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДВКЛЮЧЕННЯ:

Леся Литвинова, волонтерка, співзасновниця фонду «Свої»

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка, Чернівецька обласна клінічна лікарня

Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки та оборони України

Ірина Венедіктова, Генеральна прокурорка України

Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики

Інна Іваненко, виконавча директорка ГО «Пацієнти України»

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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