“Скепсис до вакцин і підробні COVID-сертифікати” – The New York Times написало про Україну

– Поширення підроблених сертифікатів про щеплення в країні, яка роками бореться з корупцією у багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати боротьбу України з вірусом.

Саме так про Україну написало американське видання The New York Times.

У статті згадується відсутність вільних ліжок у Херсонській області, нестача лікарів в Одесі та найменший рівень вакцинації в Європі.

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За фактом підробки сертифікатів вакцинації відкрито вже майже 800 кримінальних проваджень.

Тим часом кількість захворювань і летальних випадків знову б’ють рекорди – 23 785 й 614 відповідно.

МОЗ нагадує, що після купівлі довідки про вакцинацію, зробити щеплення буде неможливо, тому що підроблені дані вже внесені в систему.

Пам’ятаємо: лише вакцинація рятує життя!

Фото: “Вакцинація чи реанімація”, (c) UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Виступ Віктора Ляшка про боротьбу МОЗ з підробними ковід-сертифікатами:

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