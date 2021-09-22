Після ефіру Свободи слова на ICTV МОЗ вирішило зробити вакцинацію для певних професій обов’язковою

– Ви припускаєте, що буде момент, коли потрібно буде вводити примусову вакцинацію? – запитав ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як міністра охорони здоров’я.

– Припускаю, – відповів Віктор Ляшко під час дискусії на теми введення обов’язкової вакцинації.

Сьогодні ж МОЗ заявило про план затвердити перелік сфер, професійні колективи яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції: до нього включать працівників освіти й органів влади.

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