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ICTV / Свобода слова / Після ефіру Свободи слова на ICTV МОЗ вирішило зробити вакцинацію для певних професій обов’язковою / 22.09.2021 17:23
22.09.2021 17:23
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Після ефіру Свободи слова на ICTV МОЗ вирішило зробити вакцинацію для певних професій обов’язковою

Після ефіру Свободи слова на ICTV МОЗ вирішило зробити вакцинацію для певних професій обов’язковою

– Ви припускаєте, що буде момент, коли потрібно буде вводити примусову вакцинацію? – запитав ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як міністра охорони здоров’я.

– Припускаю, – відповів Віктор Ляшко під час дискусії на теми введення обов’язкової вакцинації.

Сьогодні ж МОЗ заявило про план затвердити перелік сфер, професійні колективи яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції: до нього включать працівників освіти й органів влади.

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Теги: Віктор Ляшко, МОЗ, свобода слова
22.09.2021 17:23



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