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Video: Прямі переговори між Путіним та Зеленським – Єрмак розповів подробиці

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Андрій Єрмак. Керівник Офісу Президента України про роботу ООН, залучення блакитних шоломів до російсько-української війни та прямі переговори між Путіним та Зеленським. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

Прямі переговори між Путіним та Зеленським – Єрмак розповів подробиці
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента України про роботу ООН, залучення блакитних шоломів до російсько-української війни та прямі переговори між Путіним та Зеленським.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Прямі переговори між Путіним та Зеленським – Єрмак розповів подробиці / 27.09.2021 22:54
27.09.2021 22:54

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