Video: Прямі переговори між Путіним та Зеленським – Єрмак розповів подробиці

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Андрій Єрмак. Керівник Офісу Президента України про роботу ООН, залучення блакитних шоломів до російсько-української війни та прямі переговори між Путіним та Зеленським. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.