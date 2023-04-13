Великдень 2023 в умовах воєнного часу: Вадим Карпʼяк та митрополит Євстратій (Зоря) обговорили рекомендації щодо святкування

Вже другий рік поспіль українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного часу. Знову по всій Україні діятимуть підвищені заходи безпеки та комендантська година. Як бути вірянам цієї Великодньої ночі? Про це поговорили ведучий ICTV Вадим Карпʼяк та владика Євстратій (Зоря), митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ.

Загальні рекомендації щодо святкування Великодня в умовах воєнного часу:

1. Великоднє богослужіння по завершенню комендантської години. Відповідно до тих розпоряджень, які ми маємо від державної влади, комендантська година не скасовується. Ми знаємо, що є певні відмінності відповідно до регіонів щодо часу і терміну комендантської години, але загалом, очевидно, що вона накладається на той час, коли є звичним відправляти великоднє богослужіння. Тому переважна більшість релігійних громад розпочнуть великоднє богослужіння по завершенню комендантської години. Це п’ята година ранку, шоста година ранку, пів на сьому ранку тощо.

Тобто православним вірним, а також і греко-католикам, які будуть у цю неділю святкувати Великдень, потрібно уточнити у своїй парафії, у своїй громаді, у своєму храмі, до якого вони планують прийти на великоднє богослужіння, за яким розкладом воно буде відбуватися.

2. Нічне богослужіння з дотриманням умов комендантської години. Низка громад буде звершувати нічне богослужіння з дотриманням умов комендантської години. Чому це можливо? Тому що є громади, які мають навколо храму замкнений простір. І в такому випадку учасники богослужіння зайдуть на нього до початку комендантської години і перебуватимуть безпосередньо в храмі до завершення комендантської години, коли цей простір, церковні ворота будуть відкриті. І тоді вони зможуть полишити храм, відповідно, не порушуючи комендантську годину, не переміщаючись населеним пунктом.

3. Онлайн-трансляція святкового богослужіння. І ще одна опція, яка пов’язана з нашими особливими умовами, хоча до неї ми вже, на жаль, певною мірою звикли у зв’язку з пандемією, а тепер і воєнним станом, — це долучення до спільної молитви через медійну трансляцію, тому що вночі буде звершуватися богослужіння Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України у Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Відповідно, ми ще будемо декілька разів анонсувати його, але вже точно знаємо, що це богослужіння, як і минулого року, відбуватиметься за традицією — від опівночі і до ранку, тому що територія Михайлівського монастиря є закритою, заходити чи виходити з цієї території ніхто не буде, але буде пряма трансляція, в тому числі завдяки можливостям Суспільного мовника, і ми будемо також транслювати, окрім телебачення, ще на наших медійних платформах у соціальних мережах.

Тому ті, хто бажають саме вночі долучитися до молитви, але безпосередньо поруч не буде такого храму, де ця молитва буде звершуватися, можна долучитися через долучення до трансляції, а потім вже зранку, коли завершиться комендантська година, для молитви, для богослужіння, для освячення пасхальних страв прийти до своєї місцевої громади.

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