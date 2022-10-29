Чому українцям варто цікавитися Антарктидою: неочікувані факти від Вадима Карпʼяка і письменника-мандрівника Маркіяна Прохасько

Цікавість – це одна з речей, які вирізняють наш вид, і те, що привело нас до тієї цивілізації, яку ми маємо. І зараз для українців варто зацікавитися Антарктидою.

Про це поговорив ведучий ICTV Вадим Карпʼяк з журналістом, письменником і мандрівником Маркіяном Прохасько, автором популярної книги «Мрія про Антарктиду». А ще – він один із небагатьох українців, які побували на білому материку.

Чим саме цей континент корисний для нашої нації і чому українцям не тільки цікаво, а й корисно дізнаватися більше про віддалені холодні землі на півдні?

1. В контексті повномасштабної війни, коли все стало досить чорно-білим, нові знання додають фарб.

Для дослідження Антарктиди є принаймні дві головні причини. Люте тупе зло росії – з одного боку, а на протилежному боці – віра у те, що колись цього зла не буде, що буде мир, що людство заглядатиме у майбутнє, шукатиме шляхів і способів потрапити на інші планети

– пояснив Маркіян.

2. Дослідження Антарктиди українцями – це ще один спосіб заявити про себе у світі. Можна було б “делегувати” дослідження Антарктиди іншим країнам на благо всього людства. Але тоді Україна втратить голос у антарктичних справах, відмовиться від розвитку науки і свого престижу.

3. Україна вклала в Антарктиду вже дуже багато, і це окуповується і окупиться ще більше. Якщо ж зараз “вийти з гри”, то все буде втрачено, а починати “з нуля” буде дуже важко.

4. З Антарктиди найзручніше робити дослідження космосу.

5. В Антарктиді є багато ще не названих топонімів, які чекають на українські назви.

6. Необхідно долати вакуумність часу і просторову відірваність через організацію відпочинку і нагадування собі про звичайну цивілізацію.

Повний випуск і більше цікавих фактів про Антарктиду шукайте за посиланням: http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=3276010&fbclid=IwAR2x4BwiB3wCap_wHdI2E28WWWxOdiOL7XERjTZzwygR7oNL4EdmOsX-H8c





