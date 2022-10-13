together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Свобода слова / В аптечку самодопомоги: Олена Зеленська поділилась відео з технікою подолання стресу від ведучого ICTV Вадима Карп’яка / 13.10.2022 18:53
13.10.2022 18:53
Поділитися

В аптечку самодопомоги: Олена Зеленська поділилась відео з технікою подолання стресу від ведучого ICTV Вадима Карп’яка

В аптечку самодопомоги: Олена Зеленська поділилась відео з технікою подолання стресу від ведучого ICTV Вадима Карп’яка

Перша леді Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі розмістила відео з психологічними порадами. У ролику український журналіст та ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп’як розповів про свою техніку медитації, яка допомагає йому долати стрес і стан тривожності. 

  • станьте прямо, складіть долоні перед собою і уявіть, що у вас в руках сокира;
  • заведіть складені долоні за голову;
  • напружте руки так сильно, як тільки зможете;
  • різко опустіть долоні вниз, немов рубаєте сокирою;
  • повторіть кілька разів, поки не відчуєте полегшення.

Дивіться відео, приділяйте по кілька хвилин на день, аби виконувати вправи на поліпшення ментального здоров’я — і в жодному разі не звикайте до війни та шкоди, якої вона завдає нашій психіці

 – написала Олена.

Відео записала співачка Роксолана для проєкту «Скажи чесно, як ти?», в якому зірки відверто діляться своїми переживаннями і способами боротьби зі стресом.

Про свій психологічний стан розповів і ведучий ICTV. У відео Вадим зізнався, що зараз, як і всі українці, переживає не найкращі часи. 

«Бувало і краще, але в цілому нормально. Людина до всього звикає», – відповів Вадим Карп’як на запитання проєкту “Скажи чесно, як ти?”.

Теги: Вадим Карп’як
13.10.2022 18:53

Топ-відео

28:33
свобода слова 01:05:00
01:14:10
26:21
Показати ще

Гарячі матеріали

В аптечку самодопомоги: Олена Зеленська поділилась відео з технікою подолання стресу від ведучого ICTV Вадима Карп’яка

Вадим Карпʼяк пояснив, чи доречно нового короля Британії називати Карлом

Вадим Карпʼяк розвінчав міф про художню унікальність “Майстра і Маргарити” Булгакова

Вадим Карпʼяк розповів, як війна змінила книжні вподобання і чим українців зацікавлять історичні хроніки Шекспіра
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 03:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 06:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ