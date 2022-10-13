В аптечку самодопомоги: Олена Зеленська поділилась відео з технікою подолання стресу від ведучого ICTV Вадима Карп’яка

Перша леді Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі розмістила відео з психологічними порадами. У ролику український журналіст та ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп’як розповів про свою техніку медитації, яка допомагає йому долати стрес і стан тривожності.

станьте прямо, складіть долоні перед собою і уявіть, що у вас в руках сокира;

заведіть складені долоні за голову;

напружте руки так сильно, як тільки зможете;

різко опустіть долоні вниз, немов рубаєте сокирою;

повторіть кілька разів, поки не відчуєте полегшення.

Дивіться відео, приділяйте по кілька хвилин на день, аби виконувати вправи на поліпшення ментального здоров’я — і в жодному разі не звикайте до війни та шкоди, якої вона завдає нашій психіці

– написала Олена.

Відео записала співачка Роксолана для проєкту «Скажи чесно, як ти?», в якому зірки відверто діляться своїми переживаннями і способами боротьби зі стресом.

Про свій психологічний стан розповів і ведучий ICTV. У відео Вадим зізнався, що зараз, як і всі українці, переживає не найкращі часи.

«Бувало і краще, але в цілому нормально. Людина до всього звикає», – відповів Вадим Карп’як на запитання проєкту “Скажи чесно, як ти?”.