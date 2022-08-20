Вадим Карпʼяк розповів, як приготувати смачні сосиски з яблуками

Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк поділився незвичним рецептом страви з м’яса і яблук для тих, хто хоче спробувати нове поєднання звичних плодів.
Ведучий національного марафону пропонує приготувати печені сосиски з яблуками.
Берете сирі сосиски і заливаєте їх яблучним сухим сидром десь до половини… чи й трохи більше. Нарізаєте туди 2 цибулини і в духовку. Нехай покиплять хвилин 20, а ви їх десь посередині цього часу перевернете. І паралельно закиньте пектися кілька яблук.
Коли сосиски зваряться, відкладіть їх у сторону і злийте сидр. Тепер цибулю на сковорідку, посипте коричневим цукром і нехай смажиться. Коли карамелізується, то відставляєте її в сторону, а на сковороду кладіть сосиски і обсмажуйте їх до рум’янцю.
Запечені яблука обчищаєте від шкірки, а м’якоть змішуєте з діжонською гірчицею і виходить смачнющий соус.
Тепер головне: шматок свіжого багета/хліба розрізаєте, змащуєте цим соусом, туди кладете зварену в сидрі сосиску, а зверху квацяєте карамелізовану цибулю.
Ідеально запивати сидром, звісно ж. Але тільки не тим перевареним (його виливайте геть).
Ну і сосиски перед початком приготування можна в кількох місцях проколоти, щоб не тріснула шкірка.
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