Вадим Карпʼяк пояснив, чому не варто вірити астрологічним прогнозам щодо війни

Вадим Карпʼяк в ефірі радіо «Культура» розповів, як у морі інформаційних потоків російські пропагандисти намагаються зводити українців на манівці астрологічними прогнозами.

Чому люди звертаються до астрологів?

Людям потрібна точка опори, так вони намагаються справитися зі стресом.

Коли навколо нестабільна і непередбачувана ситуація, людям хочеться якоїсь прогнозованості. І тоді вони йдуть до астролога. Астрологи ж – не екстрасенси. Зрештою, це наука. З астрології виникла астрономія, це серйозне наукове підґрунтя, втішають себе вони

– каже Вадим.

Виявляється, усі піки запитів до астрологів припадають на найважчі періоди. Зокрема, такий бум цікавості до астрологічних прогнозів був 2008 року, коли світ переживав економічну кризу. Пожвавився попит до зіркових передбачень і після 2019 року, коли почалася пандемія ковіду.

Зараз астрологічний ринок став мільярдним – з’явилося купа застосунків на смартфонах для щоденного перегляду прогнозів, сайти з дайджестами на місяць з перспективами на майбутнє для особистого життя, економіки країни, та й навіть з прогнозами щодо завершення війни. Саме це і використовують російські спецслужби для маніпулювання свідомістю українців.

Як гороскопи стали інструментом російської пропаганди?

Українці звикли споживати багато російськомовного контенту. Зокрема, шукають «наукові» пояснення у дослідженнях російського астролога Павла Глоби чи інших іменитих астрологів, що користуються довірою розгублених читачів. У їхніх прогнозах простежується тенденція нагнітання. Це змушує українців переживати емоційні гойдалки. Ті отримують таку інформацію як чарівну пігулку, потім розчаровуються і, як наслідок, переживають пригніченість. Бо насправді прогнози щодо війни – це маніпуляція сприйняття дійсності, пояснює Вадим.

Ви ніде не побачите прогнози про закінчення війни від генерала Залужного. Бо на питання, коли закінчиться війна, він пояснить, що це залежить від сотні факторів. А можна ж піти до астрологів, які назвуть чітку дату

– говорить ведучий.

Усім українцям Вадим порадив не оманювати себе неперевіреною інформацією і не довіряти прогнозам псевдонауковців. А для всіх, хто все ж шукає відповіді, дав свій позитивний прогноз на майбутнє.

Війна закінчиться, коли ми переможемо

– запевнив журналіст.