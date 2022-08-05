Вадим Карп’як розповів, як спілкуватися з дітьми про війну?

Страшні події в Україні зіштовхують батьків з новою реальністю – серед питань, про які складно говорити з дітьми, з’являється страшна тема війни. Пояснити своїй дитині, що зараз відбувається в нашій країні – взагалі надскладна задача. З якого віку і у якій формі це краще зробити пояснив ведучий «Свободи слова» на ICTV Вадим Карп’як.

Поняття «війна» Вадим Карп’як почав розкривати своїм дітям ще у 2014 році. На той момент доньці Марті було неповних 2 роки, а сину Оресту всього лиш 6 місяців.

Тема війни в наших сімейних розмовах з дружиною постійно присутня. Я таки політичний журналіст. Це частина нашого життя. Ми чим могли допомагали з самого початку – наступу росії на Донбасі, анексії Криму. У нас є знайомі, які воювали і воюють. Діти це все чули і знають… Тобто ми їх не зібрали і сказали: а сьогодні, дітки, ми вам розкажемо про те, що у нас війна. Це все відбувалося органічно, як частина життя

− говорить ведучий.

Ведучий марафону «Єдині новини» вважає, що головне у вихованні – відвертість.

“Я зустрічав випадки, коли батьки старалися приховати від дітей весь цей жах і ніби створювали якусь ілюзію. Мені здається, це неправильно, тому що дитина рано чи пізно дізнається про все, але залишиться відчуття того, що батьки обманювали і не говорили всієї правди”, − розповідає Вадим.

Карп’як зазначає, що завжди у розмові з дітьми можна підібрати правильні слова.

Це не означає, що потрібно з ними у всіх деталях і фарбах обговорювати всі події. Не обов’язково показувати жахливі фотографії чи відео вбивств. Але підготувати до того, що це війна треба. Потрібно пояснити що зробила росія, чому вона це робить, які наслідки маємо. А також треба відразу сформувати у дітей правильне розуміння того, який сусід у нас під боком.

Пояснити, що навіть, коли ми переможемо, росія нікуди не зникне. Вона не нівелюється із Земної кулі. Щоб не було потім ілюзій і розчарувань. Це частина їх дитинства в тому числі. Дитинство – це ж не видозмінена реальність. Потрібно вчитися жити в тій реальності, у якій ти опинився і старатися її поліпшити. У нашому випадку поліпшити – це перемогти у війні. Але, щоб перемогти треба розуміти і усвідомлювати, що війна триває. А не дожити до 12 років і дізнатися, що твоя країна виявляється воює, − говорить зірка.

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