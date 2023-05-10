Що зараз читає Вадим Карпʼяк: книжкова рекомендація від відомого телеведучого

Якщо ви часто задумуєтесь, яку книжку обрати, зверніть увагу на українську літературу, – радить Вадим Карпʼяк. Ведучий “Свободи слова” на ICTV і марафону “Єдині новини”, член журі конкурсу “Книга року BBC” цього місяця обрав для себе книжку “Найдовша подорож” української письменниці Оксани Забужко.

Про що “Найдовша подорож”? Це розгорнутий есей про витоки сьогоднішньої російсько-української війни, де авторка шукає відповіді про джерела сили українців. Оксана Забужко пояснює чому “small” Україна, не веде себе як жертва, а безстрашно б’ється з імперією, і чому обов’язково переможе. Забужко майстерно проводить шляхом від вечора 23 лютого аж до років Гетьманщини. Пояснивши, чому ворог вже 300 років не дає спокій Україні. Але врешті решт програє, бо «сила росту, любові й свободи – по нашій стороні».

Як зізнався телеведучий, українські автори завжди в його книжковому ужитку. Він постійно читає нові романи українських авторів, але й часто перечитує класику. Вадим прихильник вдумливого читання, тому полюбляє знову відкривати вже прочитані твори.

“Я читав достатньо книг і мало що може мене зараз здивувати. Я не сноб, але основне, що хотів, вже прочитав. Класику люблю знову й знову відкривати для себе – у цьому знаходжу більше задоволення, ніж у пошуку нових творів.

Ми всі женемося за новим: вийшов роман – спішим його прочитати. Накопичення нових імен авторів і назв творів теж заразне явище. Але практика показує, що з усіх книжок тільки один відсоток проходить перевірку на якість. А класика вже пройшла перевірку часом”, – каже ведучий.