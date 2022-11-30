Найпопулярніший серіал сьогодення: Вадим Карпʼяк порадив, що подивитися від Netflix

Традиційно ведучий ICTV Вадим Карпʼяк поділився своєю кінорекомендацією. Український журналіст порадив переглянути “1899” – німецький серіал в жанрі містики, жахів і наукової фантастики.

“Подивився серіал “1899”. Всі його сцени повністю зняті в павільйоні на фоні величезного вигнутого LED екрана, який за бажанням режисера створює будь-яке тло: морський пейзаж, гори Шотландії чи ресторанна зала на пароплаві, наприклад”

– розповідає про фільм Вадим.

Горор-серіал про містичні події на судні з мігрантами до США хоч тільки вийшов на екрани, а вже став популярним на кіноплатформі Netflix. Серіал називають найпопулярнішою стрічкою цього періоду. Прем’єра 8-серійної стрічки відбулася 17 листопада 2022 року.

“Кіно остаточно повернулося до свого театрального джерела: всі актори грають на одній і тій же сцені, а змінюються тільки декорації. І зараз навіть фраза “сцена фільму” набуває свого первісного значення”, – поділився враженнями від фільму ведучий.

Сюжет

Восени 1899 року комфортабельний пароплав під назвою «Цербер» відпливає від берега Великої Британії у бік Нью-Йорка. На його борту сотні пасажирів з усієї Європи та різного соціального статусу, які хочуть розпочати нове життя в Америці. Серед них і Мора Франклін — невролог та одна з перших жінок-лікарів у Великій Британії, що приховує темну таємницю. У дорозі «Цербер» отримує сигнал лиха зі свого корабля-близнюка «Прометея», який загадково зник в океані 4 місяці тому. Всупереч бажанню пасажирів капітан Ейк Ларсен відгукується на поклик про допомогу і сходить з маршруту, що стає фатальним рішенням.