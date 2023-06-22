“Рашизм – це мовний покруч”: Вадим Карп’як висловився про фашизм в росії

Що варто розуміти під новим поняттям “рашизм”? Що це таке – російський фашизм, нацизм, чи щось дуже особливе і суто російське? На ці питання дискутували ведучий “Свободи слова” на ICTV і марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк разом з письменником і телеведучим Олегом Криштопою та кандидатом історичних наук Іваном Дерейком.

Нещодавно термін “рашизм” із публічного середовища перейшов в юридичне. Так, Верховна Рада України 2 травня 2023 року прийняла проект Постанови «Про використання політичним режимом російської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких». А 22 травня 2023 року Парламентська асамблея НАТО одноголосно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим росії – рашизмом. Тож учасники Історичного клубу вирішили детальніше розібратися в термінології та зануритися в минуле.

Що ж таке рашизм? Це російський фашизм, російський нацизм чи щось інше? Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк висловив свою думку стосовно цього питання:

“Якщо термін є в постанові Верховної Ради, то він уже є елементом юридичного обігу і я не можу його ігнорувати як громадянин. Але мені особисто здається, що це трішки видуманий термін, адже те, що зараз відбувається на росії – це типовий фашизм, який точно підпадає під усі ознаки фашизму. Але в побутовій мові нам зручно називати його рашизмом.

Рашизм – це гарний мовний покруч. Він дотепний, але витрачати зараз енергію на те, щоб ввести його в міжнародне правове поле і всіх переконати в тому, що це не фашизм, а якийсь особливий його різновид – буде коштувати нам додаткових зусиль”.

Детальніше дискусію Історичного клубу з Вадимом Карпʼяком дивіться на ютуб-каналі Історія для дорослих.