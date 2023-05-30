Чи варто читати Телеграм-канали: відповідь ведучого Вадима Карп’яка

Бути в курсі новин для українців стало необхідністю від початку повномасштабного вторгнення. Основним джерелом інформації стали соцмережі через їхню зручність і швидкість оновлення. Однак постійне перевіряння новинної стрічки стало новою загрозою для психологічного стану українців. Звідки брати інформацію та чому Телеграм не є надійним, розповів ведучий розмовної студії на ICTV у марафоні Єдині новини Вадим Карп’як.

«Загалом у нас є це уявлення — раптом щось станеться, а я не знатиму. Але воно хибне. Воно виникає від того, що темп життя дуже пришвидшився. І нам здається, якщо моментально чогось не дізнаємося, то буде трагедія. Але її не буде», – говорить ведучий.

Карп’як радить дозувати споживання інформації, так як це серйозно впливає на наше психічне здоров’я. На його думку, для людини, яка не займається новинами професійно, достатньо переглядати інформаційну стрічку два рази на день — зранку і ввечері.

Для вибору надійного медіа ведучий радить звертатися до списку доброчесних медіа, який формує Інститут масової інформації.

«Ця організація фільтрує, що відбувається в інформаційному полі. У них є так званий «білий список». Це ресурси, яким можна довіряти, які подають перевірену інформацію і не були зловлені на маніпуляції, неперевірених повідомленнях чи співпраці з країною-агресором, – ділиться Вадим Карп’як.

– Щодо соцмереж, то, на мою думку, Телеграм-канали взагалі краще не читати. Телеграм — це російський винахід. Є факти, які свідчать про те, що росіяни мають доступ до вихідного коду програми і можуть читати ваші особисті повідомлення. Я скептично ставлюся до речей, де хоч трохи є російське, а Телеграм був винайдений в країні-агресорі. Тому у мене немає до нього довіри».