“Усе буде справедливо” – Данило Гетманцев про індексацію пенсій

В ефірі програми Свобода слова на ICTV голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про плани щодо переіндексації пенсій.
За словами депутата, з наступного року уряд почне проводити індексації військовим пенсіонерам та науковцям “без будь-яких винятків”.
– Ми повинні це робити. Не тому що вибори чи щось інше. Просто так визначено законом. Усе буде справедливо.
Політик також зазначив, що індексація і надалі відбуватиметься стабільно кожного року.
Нагадаємо, Тимофій Милованов поділився своєю думкою про політичні звинувачення в ефірі Свободи слова на ICTV.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
16.09.2021 17:59
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=