“Усе буде справедливо” – Данило Гетманцев про індексацію пенсій

В ефірі програми Свобода слова на ICTV голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про плани щодо переіндексації пенсій.

За словами депутата, з наступного року уряд почне проводити індексації військовим пенсіонерам та науковцям “без будь-яких винятків”.

– Ми повинні це робити. Не тому що вибори чи щось інше. Просто так визначено законом. Усе буде справедливо.

Політик також зазначив, що індексація і надалі відбуватиметься стабільно кожного року.

Нагадаємо, Тимофій Милованов поділився своєю думкою про політичні звинувачення в ефірі Свободи слова на ICTV.

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