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ICTV / Свобода слова / Боротьба важлива, але не головна – Милованов про політичні звинувачення / 16.09.2021 14:58
16.09.2021 14:58
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Боротьба важлива, але не головна – Милованов про політичні звинувачення

Боротьба важлива, але не головна – Милованов про політичні звинувачення

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов поділився враженнями від палкої дискусії в ефірі Свободи слова на ICTV.

Політик вважає, що звинувачення одне одного – це частина демократії. Без них не було б прозорості.

Проте треба говорити не тільки про проблеми, але й про шляхи їх вирішення.

– Самих звинувачень мало. Сьогодні є демографічна проблема, проблема прямих інвестицій та зарплат, проблема нерівності. Як це змінити? Ніхто це не обговорював.

За словами Тимофія Милованова, треба розуміти, що політична боротьба не головна, і пам’ятати, що ми – країна у війні.

Нагадаємо, Данило Гетманцев розповів про складнощі процесу детінізації в Україні.

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Теги: свобода слова, Тимофій Милованов
16.09.2021 14:58



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