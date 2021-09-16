Боротьба важлива, але не головна – Милованов про політичні звинувачення

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов поділився враженнями від палкої дискусії в ефірі Свободи слова на ICTV.

Політик вважає, що звинувачення одне одного – це частина демократії. Без них не було б прозорості.

Проте треба говорити не тільки про проблеми, але й про шляхи їх вирішення.

– Самих звинувачень мало. Сьогодні є демографічна проблема, проблема прямих інвестицій та зарплат, проблема нерівності. Як це змінити? Ніхто це не обговорював.

За словами Тимофія Милованова, треба розуміти, що політична боротьба не головна, і пам’ятати, що ми – країна у війні.

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