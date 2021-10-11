Ціни на газ, реформи й урядова криза – Вадим Карп’як про теми нового ефіру Свободи слова

Ведучий Свободи слова на ICTV Вадим Карп’як розповів про тему нового ефіру програми.

Політична турбулентність наростає. Насувається опалювальний сезон, а ціни на газ у Європі б’ють рекорди.

Ціни на газ для комунальних підприємств починають рости, попри меморандум між центральною та місцевою владою про не підняття цін.

Також по темі: Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine

У політичній історії дуже багато резонансних подій.

Судова й антикорупційна реформи у глухому куті.

Монобільшості фактично вже не існує.

До того ж виникли проблеми з обранням спеціального антикорупційного прокурора, що викликає реакцію США та ЄС.

Вадим Карп’як наголошує, що все рухається в сторону політичної кризи.

– У нас зараз багато проблем, і ми говоритимемо про них як про ідеальний шторм для України.

Серед гостей студії Дмитро Разумков, Ярослав Железняк, Тарас Батенко, Артур Герасимов, Олександр Корнієнко, Данило Гетманцев, Денис Маслов, Ірина Верещук, Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Вадим Карп’як став новим учасником неурядової організації PEN Ukraine.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.