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ICTV / Свобода слова / Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН / 06.09.2021 14:25
06.09.2021 14:25
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Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV повертається!

17 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі!

Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!

Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.

Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.

Тема першої частини програми Свобода слова — “Русь-Україна чи Україна”.

Запеклі дебати Юрія Камельчука, народного депутата, фракція партії «Слуга народу» та

Володимира В’ятровича, історика, народного депутата, фракція партії «Європейська солідарність»

Хто і чому хоче перейменувати Україну – дивіться сьогодні ексклюзивно онлайн на офіційних сторінках youtube та facebook Свободи слова

Також по темі: Гості та експерти — Свобода слова від 31.05.2021 — Кому по кишені нові тарифи на комуналку? Гості та експерти — Свобода слова від 07.06.2021 — Про що говорили Зеленський з Байденом? ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН. Про що говорили президенти - ТРИ ПУНКТИ

Одразу після онлайн-частини у продовженні тієї ж трансляції о 22:45 розпочинаємо ефірну частину програми — чи загрожує Україні нова воєнна ескалація з боку Росії.

Гості другої частини  програми:

  • Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
  • Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу»
  • Сергій Рахманін, народний депутат, фракція партії «Голос»
  • Ірина Геращенко, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність»

ВКЛЮЧЕННЯ: Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

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Теги: свобода слова, Свобода слова анонс
06.09.2021 14:25



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