Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV повертається!

17 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі!

Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!

Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.

Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.

Тема першої частини програми Свобода слова — “Русь-Україна чи Україна”.

Запеклі дебати Юрія Камельчука, народного депутата, фракція партії «Слуга народу» та

Володимира В’ятровича, історика, народного депутата, фракція партії «Європейська солідарність»

Хто і чому хоче перейменувати Україну – дивіться сьогодні ексклюзивно онлайн на офіційних сторінках youtube та facebook Свободи слова

Одразу після онлайн-частини у продовженні тієї ж трансляції о 22:45 розпочинаємо ефірну частину програми — чи загрожує Україні нова воєнна ескалація з боку Росії.

Гості другої частини програми:

Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу»

Сергій Рахманін, народний депутат, фракція партії «Голос»

Ірина Геращенко, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність»

ВКЛЮЧЕННЯ: Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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