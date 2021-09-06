Свобода слова на ICTV у новому форматі від 06.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV повертається!
17 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі!
Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!
Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.
Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.
Тема першої частини програми Свобода слова — “Русь-Україна чи Україна”.
Запеклі дебати Юрія Камельчука, народного депутата, фракція партії «Слуга народу» та
Володимира В’ятровича, історика, народного депутата, фракція партії «Європейська солідарність»
Хто і чому хоче перейменувати Україну – дивіться сьогодні ексклюзивно онлайн на офіційних сторінках youtube та facebook Свободи словаТакож по темі: Гості та експерти — Свобода слова від 31.05.2021 — Кому по кишені нові тарифи на комуналку? Гості та експерти — Свобода слова від 07.06.2021 — Про що говорили Зеленський з Байденом? ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН. Про що говорили президенти - ТРИ ПУНКТИ
Одразу після онлайн-частини у продовженні тієї ж трансляції о 22:45 розпочинаємо ефірну частину програми — чи загрожує Україні нова воєнна ескалація з боку Росії.
Гості другої частини програми:
- Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
- Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу»
- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція партії «Голос»
- Ірина Геращенко, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність»
ВКЛЮЧЕННЯ: Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua