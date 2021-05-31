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ICTV / Свобода слова / Гості та експерти — Свобода слова від 31.05.2021 — Кому по кишені нові тарифи на комуналку? / 31.05.2021 17:29
31.05.2021 17:29
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Гості та експерти — Свобода слова від 31.05.2021 — Кому по кишені нові тарифи на комуналку?


Кому по кишені нові тарифи на комуналку?

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 31.05.2021.

Гості програми: 

Валерій Тарасюк, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг

Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.)

Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»

Володимир Омелян, член політради партії «Європейська солідарність», міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.)

Олена Шуляк, народна депутатка, заступниця голови фракції партії «Слуга народу»

ВКЛЮЧЕННЯ

Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи»

Також по темі: Гройсман назвав п'ять пунктів успішної земельної реформи До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

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Теги: свобода слова
31.05.2021 17:29



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