Гості та експерти — Свобода слова від 31.05.2021 — Кому по кишені нові тарифи на комуналку?

Кому по кишені нові тарифи на комуналку?
Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 31.05.2021.
Гості програми:
Валерій Тарасюк, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг
Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.)
Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»
Володимир Омелян, член політради партії «Європейська солідарність», міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.)
Олена Шуляк, народна депутатка, заступниця голови фракції партії «Слуга народу»
ВКЛЮЧЕННЯ
Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи»
Також по темі: Гройсман назвав п'ять пунктів успішної земельної реформи До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.