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ICTV / Свобода слова / Коли Україна стане членом ЄС – відповідь Президента Зеленського / 19.10.2021 00:56
19.10.2021 00:56
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Коли Україна стане членом ЄС – відповідь Президента Зеленського

Коли Україна стане членом ЄС – відповідь Президента Зеленського

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV Президент України Володимир Зеленський розповів про настрої Європейського Союзу щодо українського членства.

Президент України поділився, що конкретно таке питання не ставив європейським партнерам, адже “заздалегідь знав відповідь”. Проте результати 23-го Саміту Україна – ЄС показали, що якби все залежало лише від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Голови Європейської ради Шарля Мішеля, то “Україна була б в ЄС вже вчора”.

– Вони дійсно бачать прорив у реформах. Тому вони були такі теплі тут, як погода в Києві.

Також по темі: Володимир Зеленський - велике ексклюзивне інтерв'ю на ICTV

За словами Володимира Зеленського, у 2021 році Україна почала підписувати декларації з європейськими країнами, які засвідчують готовність члена ЄС проголосувати за Україну. Наразі таке підтвердження підписали 4 країни, ще 3 планують зробити це найближчим часом.

– Це важливий крок. Ти одразу бачиш, хто відразу підписує, хто сумнівається, хто каже: “Нам треба ще час”, а до кого достукатися буде складно. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю ексклюзивно для ICTV.

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Теги: ICTV, Вадим Карп'як, Володимир Зеленський, ЄС, Україна
19.10.2021 00:56



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