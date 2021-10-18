Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV

Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського вийде 18 жовтня, о 21:30, ексклюзивно на телеканалі ICTV.
Вадим Карп’як поставив Президенту України низку питань, які турбують кожного.
– Що буде з цінами на газ та чи вистачить Україні газу?
– На якому етапі зараз “деолігаргічний” законопроект?
– Чи були якісь натяки з Росії чи прямі пропозиції після арешту Медведчука?
– Чи дивився Володимир Зеленський розслідування Слідство.Інфо про Pandora Papers?
Відповіді на ці та інші гарячі питання — сьогодні о 21:30
Повне інтерв’ю Президента Володимира Зеленського дивіться ексклюзивно на телеканалі ICTV!
Онлайн-трансляцію можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!Також по темі: Свобода слова на ICTV від 02.11.2020 — Президент Зеленський про конституційну кризу Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні Зеленський про конституційну кризу - відвертий виступ Президента у студії Свободи слова