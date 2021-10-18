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ICTV / Свобода слова / Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV / 18.10.2021 15:09
18.10.2021 15:09
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Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV

Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV

Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського вийде 18 жовтня, о 21:30, ексклюзивно на телеканалі ICTV.

Вадим Карп’як поставив Президенту України низку питань, які турбують кожного.

– Що буде з цінами на газ та чи вистачить Україні газу?

– На якому етапі зараз “деолігаргічний” законопроект?

– Чи були якісь натяки з Росії чи прямі пропозиції після арешту Медведчука?

– Чи дивився Володимир Зеленський розслідування Слідство.Інфо про Pandora Papers?

Відповіді на ці та інші гарячі питання — сьогодні о 21:30

Повне інтерв’ю Президента Володимира Зеленського дивіться ексклюзивно на телеканалі ICTV!

Онлайн-трансляцію можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Також по темі: Свобода слова на ICTV від 02.11.2020 — Президент Зеленський про конституційну кризу Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні Зеленський про конституційну кризу - відвертий виступ Президента у студії Свободи слова

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Теги: Вадим Карп'як, Володимир Зеленський, свобода слова
18.10.2021 15:09



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