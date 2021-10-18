Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV

Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського вийде 18 жовтня, о 21:30, ексклюзивно на телеканалі ICTV.

Вадим Карп’як поставив Президенту України низку питань, які турбують кожного.

– Що буде з цінами на газ та чи вистачить Україні газу?

– На якому етапі зараз “деолігаргічний” законопроект?

– Чи були якісь натяки з Росії чи прямі пропозиції після арешту Медведчука?

– Чи дивився Володимир Зеленський розслідування Слідство.Інфо про Pandora Papers?

Відповіді на ці та інші гарячі питання — сьогодні о 21:30