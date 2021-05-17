Гості та експерти — Свобода слова від 17.05.2021 — Чи є в країні урядова криза?

Міністри на вихід! Що відбувається у владі? Чи є в країні урядова криза?

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 17.05.2021.

Гості програми:

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Олександр Корнієнко, народний депутат, голова партії «Слуга народу»

Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції партії «Голос»

Дмитро Наталуха, народний депутат, фракція партії «Слуга народу»

Артур Герасимов, народний депутат, співголова фракції партії «Європейська солідарність»

Також по темі: Гості та експерти — Свобода слова від 26.04.2021 — Великодній COVID 2021 До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

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