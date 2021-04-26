Гості та експерти — Свобода слова від 26.04.2021 — Великодній COVID 2021

Смертність від ковіду в Україні не зменшується.

Вакцинація гальмує, а великодні свята можуть серйозно погіршити ситуацію.

На кого і на що сподіватися українцям?

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 26.04.2021.

Гості програми Свобода слова на ICTV:

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова комітету з питань здоров’я нації

Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Юлія Тимошенко, народна депутатка, голова фракції ВО «Батьківщина»

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність»

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України

ВКЛЮЧЕННЯ:

Віталій Кличко, міський голова Києва

Наталія Попова, волонтерка, м. Харків

Леся Литвинова, волонтерка, співзасновниця фонду «Свої»

Також по темі: Дискусію у студії Свободи слова щодо вакцинації в армії та цивільних українців

До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:40 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.