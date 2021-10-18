Буде чиста Україна – Володимир Зеленський про деофшоризацію

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV Президент України Володимир Зеленський розповів, що з наступного року почнеться процес, який унеможливить офшори України.

Необхідні закони й законопроекти вже прийняті.

– Усі ці закони проголосовані завдяки партії Слуга народу, і всі ці закони підписав Президент. Не якийсь там ефемерний, а Президент Володимир Зеленський.

Президент України переконаний, що деофшоризація дасть позивні результати, й “буде чиста Україна, чиста робота, чистий бізнес”.

При цьому Володимир Зеленський зазначає, що для цього справедливими мають бути й ті, хто отримує заробітну плату, і ті, хто її видає.

– Усі люди, які будуть творити сучасну культуру в державі України за гроші тих чи інших медіамагнатів, повинні розуміти, що ця відповідальність двостороння. І насамперед, не тієї людини, яка отримує гроші за свою роботу, а тієї, яка сплачує ці гроші.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, чи наближається Україна до членства України в ЄС.

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