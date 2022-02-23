Байден оголосив нові санкції Росії

Президент США Джо Байден виступив з промовою 22.02.2022 щодо ситуації в Україні.

Він відзначив, що питання “хто агресор” не стоїть.

Більш того наразі є причини вважати, що Росія атакуватиме не тільки території Донецької й Луганської областей, а й основні міста України, зокрема Київ.

На фоні цих подій США готові надавати підтримку в протистоянні російській агресії.

Першим кроком стануть санкції проти еліти та їх сімей.

Вони ведуть корупційні схеми з Кремлем і мають за це платити, додав Байден.

Також Росію відрізають від західного ринку. Вона не може брати в борг та торгувати своїм боргом, пояснив Президент.

Санкції будуть збільшуватися, якщо збільшуватиметься ескалація.

Звичайно, свобода буде мати ціну і для нас, ми маємо це усвідомлювати, але в процесі нашої роботи ми будемо робити все необхідне, щоб санкції били по російській економіці, а не по нашій.

Також США надаватиме оборонну допомогу Україні, а на територію країн Прибалтики вводяться додаткові війська.

Це пов’язано з тим, що російські війська на території Білорусі підходять ближче до кордону, а військові човни у Чорному морі привели у бойову готовність.

Це захисні дії. Ми не збираємось нападати на РФ, ми хочемо послати меседж, що ми будемо захищати наші території.

Наостанок Президент відзначив, що США готові відповідати єдністю, чіткістю і спільними переконаннями, проте він сподівається, що дипломатичне рішення ще можливе.

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