Байден оголосив нові санкції Росії

Президент США Джо Байден виступив з промовою 22.02.2022 щодо ситуації в Україні.
Він відзначив, що питання “хто агресор” не стоїть.
Більш того наразі є причини вважати, що Росія атакуватиме не тільки території Донецької й Луганської областей, а й основні міста України, зокрема Київ.
На фоні цих подій США готові надавати підтримку в протистоянні російській агресії.
Першим кроком стануть санкції проти еліти та їх сімей.
Вони ведуть корупційні схеми з Кремлем і мають за це платити, додав Байден.
Також Росію відрізають від західного ринку. Вона не може брати в борг та торгувати своїм боргом, пояснив Президент.
Санкції будуть збільшуватися, якщо збільшуватиметься ескалація.
Звичайно, свобода буде мати ціну і для нас, ми маємо це усвідомлювати, але в процесі нашої роботи ми будемо робити все необхідне, щоб санкції били по російській економіці, а не по нашій.
Також США надаватиме оборонну допомогу Україні, а на територію країн Прибалтики вводяться додаткові війська.
Це пов’язано з тим, що російські війська на території Білорусі підходять ближче до кордону, а військові човни у Чорному морі привели у бойову готовність.
Це захисні дії. Ми не збираємось нападати на РФ, ми хочемо послати меседж, що ми будемо захищати наші території.
Наостанок Президент відзначив, що США готові відповідати єдністю, чіткістю і спільними переконаннями, проте він сподівається, що дипломатичне рішення ще можливе.
Нагадаємо, експерти розповіли, що означає визнання “Л/ДНР” Росією.