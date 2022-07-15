Ви стали для мене справжнім відкриттям: Маша Єфросиніна про ведучого ICTV Вадима Карп’яка

“Гостем нового випуску ютуб-проєкту “Екзамен. Нова реальність” стала людина, яку я в повній мірі для себе відкрила після війни – ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV та марафону “Єдині новини” Вадим Карп’як”, – почала свою розмову Маша Єфросиніна.

У відвертій розмові Вадим поділився, чому від початку війни перебрався жити в офіс телекомпанії, як можна на відстані влаштовувати онлайн-побачення із дружиною, і чому людям доводиться збирати гроші на потреби військових при наявності великих благодійних фондів. Крім цього, політичний експерт прокоментував нещодавні сексистські висловлювання Олексія Арестовича.

Повна версія інтерв’ю: https://youtu.be/rjJDlfeqk4A

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