Сотні людей в Україні потребують протезування через воєнні травми. Нині більшості із них доводиться їхати за кордон. Щоб забезпечити їм якісну та інноваційну допомогу, планують створити Національний центр реабілітації “Незламні” – найбільший у нашій державі. Такий центр відкриють у Львові, аби щорічно допомагати 50 тисячам пораненим українцям.

Проєкт презентували у п’ятницю, 10 червня, у Першому медичному об’єднанні Львова. До презентації заходу та підтримки проєкту долучився Вадим Карп’як – ведучий “Свободи слова” на ICTV та марафону “Єдині новини”.

Коли починаєш заглиблюватися в ситуацію з реабілітацією, розумієш, наскільки все складно. Поставити біонічні протези – це кілька поїздок за кордон, витрати на обслуговування, купа технічних складнощів

– пояснює Вадим.

Створення Національного центру реабілітації дасть змогу не лише рятувати, а і протезувати та реабілітувати українців в Україні, а не за кордоном.

Такі потужні реабілітаційні центри в Україні мають бути свої. Це як виробництво зброї. Тепер ми бачимо, наскільки складно не мати свого виробництва боєприпасів. Так само й реабілітаційні центри – вони повинні бути тут

– коментує ведучий ICTV.









Вадим Карп’як став амбасадором майбутнього найбільшого в Україні реабілітаційного центру / 5 фотографій

У Національному реабілітаційному центрі буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх виготовлятимуть. Окрім того, у Центрі займатимуться фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Лікарня такого рівня – це місце, де сміливо можна знімати продовження серіалу «Доктор Хаус» і ніхто не помітить, що це не американська лікарня, а українська. Я на власні очі переконався, як розвивається центр. Я побачив, що вони хочуть зробити, і на основі того, що вже вдалось реалізувати, – вірю, що цей реабілітаційний центр буде дуже потужним

– ділиться враженнями Вадим Карп’як.

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