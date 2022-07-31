4 серіали від Вадима Карп’яка, що на часі у період війни, а також ті, що допоможуть від неї відволіктися

Ведучий “Свободи слова” на ICTV Вадим Карп’як поділився добіркою своїх топових серіалів. Найкраще з Netflix, що зможе надихнути в ці важкі часи або принаймні відволікти від важкої психологічної напруги кожного дня війни.

“Як стати тираном”. У своїй документальній оповіді творці проєкту в іронічному ключі намагаються зрозуміти і пояснити, чому декотрі люди приходять до влади і стають тиранами. Сценаристи показують нам ту тонку грань, яка відокремлює монстра від звичайної людини. Епізоди присвячені німецькому диктатору Адольфу Гітлеру, першому очільнику Північної Кореї Кім Ір Сену, лідеру лівійської Джамахерії Муаммару Каддафі, іракському диктатору Саддаму Хусейну, угандийскому військовому диктатору Іді Аміну, лідеру фашистської Італії Беніто Муссоліні та кривавому правителю Радянської імперії Йосипу Сталіну. Особливого шарму серіалу додає закадровий голос відомого американського актора Пітера Дінклейджа, знайомого по ролі в багатосерійному фентезі “Гра престолів”.

“Друга світова війна в кольорі: Шлях до перемоги”. Історичний серіал насичений реальними кадрами та коментарями експертів, які відтворюють справжню картину поворотних вирішальних моментів війни і дають розуміння, хто вони — провідні діячі Другої світової.

“Аферист з Тіндера”. Документарі про чувака, який обманював через Тіндер жінок — викачував з них мільйони доларів і переховувався від правосуддя у різних країнах світу. Таке воно — “сучасне кохання” в світі онлайн-знайомств, де лише один свайп може змінити ваше життя. Це справжня казка, яка стала жахом і трилером про помсту жертв.