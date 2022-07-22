Вадим Карп’як розповів, як підтримує дружину на відстані

Ведучий довів Машу Єфросиніну до сліз розповіддю про розлуку з дружиною.

Ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV і марафону «Єдині новини» Вадим Карп’як по-новому відкрився для багатотисячної аудиторії у YouTube-проєкті «Екзамен. Нова реальність». Найвідоміший політичний журналіст країни вперше відверто зізнався Маші Єфросиніній, як допомагає своїй дружині Тетяні впоратися з тривожним відчуттям і думками, викликаними війною.

Ще 24-го лютого дружина відомого телеведучого вимушено покинула Україну разом з їх дітьми — Мартою і Орестом. А Вадим залишився вдома на інформаційному фронті. З тих пір сім’я не бачилась. З сумом розлуки і стресом війни парі допомагає хоч трохи впоратися онлайн-побачення за келихом вина.

Це була Таніна ініціатива. І ми стараємося підтримувати нашу нову традицію в умовах воєнних реалій. Але у нас немає розподіленості ролей — хто кого підтримує у важкий момент. Буває, що вона пониє на кшталт “Ну ось, я нічого не роблю”. А їй кажу: “Зберись, ти — моя героїня, пишаюся”. Тому, що я справді пишаюся нею»

— розповідає Карп’як.

А буває, що Вадиму важко і в цей момент він одразу напише дружині: «Кохана, мене треба пожаліти». І Тетяна тоді одразу дзвонить чоловікові.

Ми, до речі, досі зідзвонюємося звичайним телефонним зв’язком. Мені навіть це більше подобається, тому що коли ти спілкуєшся через інтернет це вже створює дистанційність. А тут звичка — на гарячий номерах її контакт перший — і я миттєво її набираю. Це навіть повертає мене у життя до 24-го лютого. Буває, що я дуже скучив, що просто вже накриває, не можу. Трапляється це навіть в ефірі. Подзвонити в цей момент не можу, то думаю, що хоча б смсочку напишу

— з любов’ю говорить ведучий.

На що зі сльозами на очах сказала Єфросиніна відповіла: «Це круто, тримайте це обов’язково».

«У нас сімейних криз не було. Я в цьому сенсі вважаю цей шлюб ідеальним і навіть не боюся цього слова. Ми ще жодного разу з коханою навіть не сварилися так, щоб нормально посваритися. Для наших дітей це травматичний досвід, коли ми інколи, жартома, один на одного підсварюємося, підстьобуємо. Діти не знають, як реагувати. Вони завмирають і, буває, лякаються. Вони не знають, що таке сімейна сварка», — поділився Карп’як.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.