“Мільйони гривень, зібрані на армію, вражають. Але в цифрах від потреб – це крапля в морі: Карп’як розповів, чи вистачає коштів на армію

Чому мільйонів гривень, зібраних на армію, замало для війни з Росією? Зараз найпотужніші фонди отримують десятки мільйонів на допомогу Збройним силам, та попри все армія залишається недостатньо забезпеченою.

Вадим Карп’як, ведучий телеканалу ICTV та член наглядової ради одного з найпотужніших волонтерських фондів “Повернись живим”, пояснив, чому важливо донатити задля перемоги у війні з Росією.

«Почнемо з того, що Україна дуже бідна країна. А армія – це дуже дороге задоволення. І в нашому разі це вже не задоволення, а життєва необхідність, – сказав ведучий у інтерв’ю Маші Єфросініній для YouTube-проєкту “Екзамен. Нова реальність”.

Україна з 2014 року виділяла бюджет на оборону скільки могла, але цього виявилося замало. У нас невеликий річний державний бюджет. І, навіть, якщо з нього 5 відсотків ВВП виділяти на оборону – це дуже мало

– пояснив Вадим Карп’як.

За словами політичного журналіста, грошей з державного бюджету вистачає лише на утримання армії, але не для переозброєння, як того вимагає сучасна ситуація. Тому навіть мільйонних зборів волонтерських організацій замало для оборони.

“Одна річ, коли ми витрачатимемо на утримання старих танків і гармат, а інша – коли нам треба переозброюватися, бо технології не стоять на місці. Тому в абсолютних числах – ці мільйони гривень, зібрані на армію, вражають. Але в цифрах від потреб – це просто крапля в морі”.

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