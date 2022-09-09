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ICTV / Свобода слова / Вадим Карпʼяк пояснив, чи доречно нового короля Британії називати Карлом / 09.09.2022 18:11
09.09.2022 18:11
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Вадим Карпʼяк пояснив, чи доречно нового короля Британії називати Карлом

Вадим Карпʼяк пояснив, чи доречно нового короля Британії називати Карлом

8 вересня завершилась ціла епоха: у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Новим королем став її син – 73-річний принц Чарльз. Водночас у суспільстві постало питання: як правильно називати нового монарха – Чарльз III чи Карл ІІІ? 

Дискусія щодо правильного варіанту вживання імені має під собою цікаве підґрунтя,  каже ведучий ICTV Вадим Карпʼяк.    

«Карлівці небезпідставно апелюють до підручника “Теорія і практика перекладу”, де написано, що власні назви титулованих осіб перекладаються. Тому вони наполягають, що навіть у таких рідкісних випадках, як цей (а це справді дуже нестандартний філологічний трафунок) писане правило (Карл) повинне домінувати над мовною традицією (Чарльз)», – написав політичний журналіст на Facebook.

На думку журналіста, традиція перекладу власних імен недоречна. Вона походить від радянської системи викладання, в якій філологія була прирівняна до точних наук, де все стандартизовано і каталогізовано. А надмірна концентрація на технічних нюансах філології в нашій шкільній програмі – не означає ліпшого володіння мовою.

Віра в те, що мова жорстко регламентується правилами, для мене трохи дивна. Мова далеко не завжди піддається логіці. Як і людські вчинки. Тому догматизм в мові з посиланням на підручники 20-річної давнини не завжди доречний. Тим більше, що і догма не зовсім зрозуміла

– пояснив Вадим. 

Якщо, як пише підручник, “власні назви титулованих осіб перекладаються”, то чому ми називали принца Чарльзом? “Принц” – це титул, пояснює ведучий. 

«Чарльз змінив титул, а не ім’я. В українців, як давніх і переконаних республіканців, нема власної традиції передачі королівських імен. То чому б її не почати виробляти зараз?», – підрезюмував Карпʼяк. 

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Теги: Вадим Карп’як
09.09.2022 18:11

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