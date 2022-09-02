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ICTV / Свобода слова / Вадим Карпʼяк розвінчав міф про художню унікальність “Майстра і Маргарити” Булгакова / 02.09.2022 18:36
02.09.2022 18:36
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Вадим Карпʼяк розвінчав міф про художню унікальність “Майстра і Маргарити” Булгакова

Вадим Карпʼяк розвінчав міф про художню унікальність “Майстра і Маргарити” Булгакова

Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк подискутував на тему радянської класики і пояснив, що насправді не так з романом “Майстер і Маргарита” російського письменника Михайла Булгакова. 

Культ цього мистецького твору, що сформувався у радянські часи, Вадим вважає невиправданим і радить звернути увагу на іншу літературу. На його думку, унікальність “Майстра і Маргарити” невиправдана, оскільки сформувалась в умовах дефіциту жанрів у читачів-інтелігентів совкової епохи. 

Що таке дозволена художня література в СРСР? Це нудна соцреалістична муть про любов тракториста і доярки, в результаті якої народжується трактор і новий рекорд надоїв. І от як альтернатива у вас є “Майстер і Маргарита”.

Книжка, дія якої відбувається в Москві (це важливо) і в якій автор наміксував трохи любовної лінії, трохи містики, дрібку релігійності, дещицю історичності, додав творчих рефлексій і частку іронії стосовно радянського побуту. Тобто в невеликих пропорціях намішав жанрів, що були в дефіциті у читачів-інтелігентів совкової епохи. І читачі-інтелігенти віддячили Булгакову фанатичною відданістю за цю вітамінізацію свого прісного читацького раціону”, – написав Карпʼяк у Фейсбуці. 

Тепер, коли всі жанри доступні і читати можна що завгодно, не треба тягнути за собою в майбутнє радянські мемчики про “осєтріну второй свєжесті” і московський “квартірний вапрос”, порадив журналіст.

“І не треба поширювати міф, про те, як складно було купити “опозиційного” Булгакова в часи совка. Не складніше, ніж книжки інших “опозиціонерів”: Дюма, Жуля Верна і подружжя Голонів з їхньою Анжелікою”, – підсумував ведучий ICTV.

Теги: Вадим Карп'як
02.09.2022 18:36

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