Оголосили короткі списки «Книга року ВВС»: тримаємо культурний фронт, – Вадим Карпʼяк

Журі літературної премії «Книга року BBC» оголосили короткі списки номінантів. Книга воєнного 2022 року буде все одно, запевнили організатори конкурсу, бо люди мають читати навіть у такі непрості часи, а культура – розвиватися й надалі.

«Не хочу це пафосно називати нашим внеском у перемогу “культурного фронту”. Бо фронт – він на передовій, добре проглядається в прицілах і тепловізорах. А зловживання таким словом тут, у тилу, це просто його знецінювання. А ми, як члени журі, проти знецінювання. Бо ми – за оцінювання! Тому нам знову буде що оцінювати, а вам – читати»

– пояснив член журі конкурсу, журналіст і ведучий на телеканалі ICTV Вадим Карпʼяк.

До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. – Київ: #книголав, 2022

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. – Київ: Гамазин, 2021

Марина Манченко. Гіркі апельсини. – Київ: Темпора, 2022

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. – Чернівці: Книги – XXI, 2021

Андрій Сем’янків (MED Goblin). Танці з кістками. Медичний трилер. – Київ: Віхола, 2022

До Короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли:

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. – Харків: Віват, 2022

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Грася Олійко. Сукня для Марусі. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

До Короткого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли: