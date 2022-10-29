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ICTV / Свобода слова / Ведучий Вадим Карп‘як долучився до складу журі Книга року 2022: які книжки увійшли до Довгого списку / 29.10.2022 14:24
29.10.2022 14:24
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Ведучий Вадим Карп‘як долучився до складу журі Книга року 2022: які книжки увійшли до Довгого списку

Ведучий Вадим Карп‘як долучився до складу журі Книга року 2022: які книжки увійшли до Довгого списку

Завершився відбір книжок для літературної премії Книга року ВВС-2022. Попри повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України, організатори вирішили не відмовлятися від проведення конкурсу. 

BBC продовжує працювати, а члени журі не розучилися читати і відрізняти графоманію від шедевриків та шедеврів

 – пояснив Вадим Карп‘як, ведучий телеканалу ICTV та член журі конкурсу. 

Обирали найкращі книжки українських письменників для трьох категорій і вже сформували списки з 38 видань.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли 14 видань:

Анна Бугаєва. Усе буде Париж! – Золотоноша: Видавництво Раіни Н., 2022

Руслан Горовий. Поіменник. – Київ: ТаТиШо!, Люта справа, 2022

Сергій Демчук. Острів Джа. – Київ: Темпора, 2022

Наталія Довгопол. Знайти країну амазонок. – Харків: Віват, 2022

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. – Київ: #книголав, 2022

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. – Київ: Гамазин, 2021

Богдан Коломійчук. 300 миль на схід. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Христина Коціра. Яблука Єви. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2022

Ярослава Литвин. Не мій дім. – Харків: ВД “Фабула”, 2021

Марина Манченко. Гіркі апельсини. – Київ: Темпора, 2022

Анна Морозова. Четвертий помічник святого Христофора. – Київ: Саміт-книга, 2021

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. – Чернівці: Книги – XXI, 2021

Андрій Сем’янків. Танці з кістками. Медичний трилер. – Київ: Віхола, 2022

Олександр Терещенко. Життя після 16:30. Сім років потому. – Київ: ДІПА, 2021

 

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли 13 видань:

Володимир Аренєв. Скарбничка історій. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. – Харків: Віват, 2022

Дмитро Журавель. Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси. – Харків: АССА, 2022

Соня Зелена. Мікробам не читати! Книжка про вакцини. – Київ: Yakaboo Publishing, 2022

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Василь Карп’юк. Олекса Довбуш. Лігво Арідника. – Брустурів : Дискурсус, 2021

Валентина Кирилова. Коні та портрет мого дядька. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Грася Олійко. Сукня для Марусі. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Світлана Ройз. Ключі сили. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Наталія Смирнова. Крим Керіма. – Київ: Портал, 2021

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Ніна Ягоджинська. Квест: знайди “Енеїду”. – Київ: Наш формат, 2021

 

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли 11 видань:

Іван Вербицький. Пригоди найпопулярнішої гри. – Київ: Темпора, 2022

Рустам Гаджієв. Лінгвістика на карті світу. – Київ: Віхола, 2022

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. – Київ: Портал, 2022

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. – Харків: Віват, 2022

Ольга Карі. Хрестик, або дуже кривава книжка. – Київ: Creative Women Publishing, 2022

Андрій Любка. Щось зі мною не так. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. – Київ: Портал, 2021

Марта Мольфар, Андрій Достлєв. Українці XYZ: звички, смаки, побут. – Київ: Майстер книг, 2021

Ірина Славінська. Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат. – Харків: Віват, 2021

Іван Черненко. Сміх у кінці тунелю. – Київ: Віхола, 2021

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021

 

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року.

Правила проведення конкурсу Книга року ВВС

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

 

Теги: Вадим Карп'як
29.10.2022 14:24

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