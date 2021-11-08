Україна серед лідерів за смертністю в Європі — Свобода слова на ICTV від 08.11.2021

Свобода слова на ICTV від 08.11.2021 – дивіться онлайн.

Україна серед лідерів за смертністю

Невакцинованих відсторонюють від роботи

На кого чекає ковідна амністія

І чи закриє Європа кордон для українців?

Дивіться програму Свобода слова на ICTV сьогодні о 22:45

Гості програми:



Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України

Ігор Клименко, голова Національної поліції України

Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019 рр.)

Віктор Досенко, професор, завідувач відділу патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ

Олександра Матвійчук, правозахисниця, ГО «Центр громадянських свобод»

Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог, м. Київ

ВКЛЮЧЕННЯ:

Наталія Попова, волонтерка, екс-радниця голови Харківської обладміністрації

Катерина Ножевнікова, керівниця волонтерського проєкту «Корпорація монстрів», м. Одеса

Світлана Федорова, головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні

Сергій Дубров, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця

Україна друга у світі за смертністю від COVID-19.

Від сьогоднішнього дня деякі категорії чиновників і викладачів не будуть пускати на роботу, якщо вони не будуть вакциновані мінімум однією дозою вакцини.

Також на нас насувається виключення із зеленої зони ЄС.

Це означає, що не буде у звичному режимі працювати безвіз, а кожна країна сама виставлятиме для України певні обмеження на в’їзд.

Це пов’язано з тим, що в нас дуже багато фальшивих COVID-сертифікатів.

До того ж Міністерство охорони здоров’я обіцяє подумати про ковідну амністію.

Мова йде про людей, які спочатку купили ковідний сертифікат про вакцинацію, а тепер вирішили зробити вакцинацію, але вже не можуть, тому що їхні прізвища є в базі.

Відповідно їм тепер якось треба цю проблему вирішити, і Міністерство охорони здоров’я збирається йти на зустріч.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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