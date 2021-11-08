УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV / Свобода слова / Україна серед лідерів за смертністю в Європі — Свобода слова на ICTV від 08.11.2021 / 08.11.2021 17:33
08.11.2021 17:33
Поділитися

Україна серед лідерів за смертністю в Європі — Свобода слова на ICTV від 08.11.2021

Україна серед лідерів за смертністю в Європі — Свобода слова на ICTV від 08.11.2021

Свобода слова на ICTV від 08.11.2021 – дивіться онлайн.

Україна серед лідерів за смертністю

Невакцинованих відсторонюють від роботи

На кого чекає ковідна амністія

І чи закриє Європа кордон для українців?

Дивіться програму Свобода слова на ICTV сьогодні о 22:45

Гості програми:

  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
  • Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України
  • Ігор Клименко, голова Національної поліції України
  • Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019 рр.)
  • Віктор Досенко, професор, завідувач відділу патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ
  • Олександра Матвійчук, правозахисниця, ГО «Центр громадянських свобод»
  • Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог, м. Київ

ВКЛЮЧЕННЯ:

  • Наталія Попова, волонтерка, екс-радниця голови Харківської обладміністрації
  • Катерина Ножевнікова, керівниця волонтерського проєкту «Корпорація монстрів», м. Одеса
  • Світлана Федорова, головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні
  • Сергій Дубров, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця

Україна друга у світі за смертністю від COVID-19.

Від сьогоднішнього дня деякі категорії чиновників і викладачів не будуть пускати на роботу, якщо вони не будуть вакциновані мінімум однією дозою вакцини.

Також на нас насувається виключення із зеленої зони ЄС.

Це означає, що не буде у звичному режимі працювати безвіз, а кожна країна сама виставлятиме для України певні обмеження на в’їзд.

Це пов’язано з тим, що в нас дуже багато фальшивих COVID-сертифікатів.

До того ж Міністерство охорони здоров’я обіцяє подумати про ковідну амністію.

Мова йде про людей, які спочатку купили ковідний сертифікат про вакцинацію, а тепер вирішили зробити вакцинацію, але вже не можуть, тому що їхні прізвища є в базі.

Відповідно їм тепер якось треба цю проблему вирішити, і Міністерство охорони здоров’я збирається йти на зустріч.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: свобода слова
08.11.2021 17:33



Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь