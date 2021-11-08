Україна серед лідерів за смертністю в Європі — Свобода слова на ICTV від 08.11.2021

Свобода слова на ICTV від 08.11.2021 – дивіться онлайн.
Україна серед лідерів за смертністю
Невакцинованих відсторонюють від роботи
На кого чекає ковідна амністія
І чи закриє Європа кордон для українців?
Дивіться програму Свобода слова на ICTV сьогодні о 22:45
Гості програми:
- Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
- Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України
- Ігор Клименко, голова Національної поліції України
- Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019 рр.)
- Віктор Досенко, професор, завідувач відділу патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ
- Олександра Матвійчук, правозахисниця, ГО «Центр громадянських свобод»
- Володимир Ліходієвський, лікар-анестезіолог, м. Київ
ВКЛЮЧЕННЯ:
- Наталія Попова, волонтерка, екс-радниця голови Харківської обладміністрації
- Катерина Ножевнікова, керівниця волонтерського проєкту «Корпорація монстрів», м. Одеса
- Світлана Федорова, головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні
- Сергій Дубров, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця
Україна друга у світі за смертністю від COVID-19.
Від сьогоднішнього дня деякі категорії чиновників і викладачів не будуть пускати на роботу, якщо вони не будуть вакциновані мінімум однією дозою вакцини.
Також на нас насувається виключення із зеленої зони ЄС.
Це означає, що не буде у звичному режимі працювати безвіз, а кожна країна сама виставлятиме для України певні обмеження на в’їзд.
Це пов’язано з тим, що в нас дуже багато фальшивих COVID-сертифікатів.
До того ж Міністерство охорони здоров’я обіцяє подумати про ковідну амністію.
Мова йде про людей, які спочатку купили ковідний сертифікат про вакцинацію, а тепер вирішили зробити вакцинацію, але вже не можуть, тому що їхні прізвища є в базі.
Відповідно їм тепер якось треба цю проблему вирішити, і Міністерство охорони здоров’я збирається йти на зустріч.
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua