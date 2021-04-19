Гості та експерти — Свобода слова від 19.04.2021 — Росія шантажує світ війною

Росія шантажує світ війною. Що робитиме Україна?

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 19.04.2021.

Гості програми Свобода слова на ICTV:

Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.)

Сергій Рахманін, народний депутат, фракція партії «Голос»

Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції партії «Європейська солідарність»

Ірина Верещук, народна депутатка, фракція «Слуга народу»

Ігор Воронченко, адмірал, командувач ВМС України (2016-2020 рр.), головний інспектор Міністерства оборони України

Також по темі: Свобода слова — повний випуск від 12.04.2021 До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.