Гості та експерти — Свобода слова від 14.06.2021 — Питання України в перемовинах Байдена і Путіна

Чим вгамують агресора?
Питання України в перемовинах Байдена і Путіна.
Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 14.06.2021.
Гості програми:
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
Ірина Верещук, народна депутатка, фракція партії «Слуга народу»
Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи з Донбасу
Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО
Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.)
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»
Марія Іонова, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність»
Також по темі: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН. Про що говорили президенти - ТРИ ПУНКТИ До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.