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ICTV / Свобода слова / Гості та експерти — Свобода слова від 14.06.2021 — Питання України в перемовинах Байдена і Путіна / 14.06.2021 15:42
14.06.2021 15:42
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Гості та експерти — Свобода слова від 14.06.2021 — Питання України в перемовинах Байдена і Путіна


Чим вгамують агресора?

Питання України в перемовинах Байдена і Путіна.

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 14.06.2021.

Гості програми:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

Ірина Верещук, народна депутатка, фракція партії «Слуга народу»

Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи з Донбасу

Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.)

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»

Марія Іонова, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність»

Також по темі: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН. Про що говорили президенти - ТРИ ПУНКТИ До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

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Теги: свобода слова
14.06.2021 15:42



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