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ICTV / Свобода слова / Гості та експерти — Свобода слова від 05.04.2021 — Війна на два фронти / 05.04.2021 15:12
05.04.2021 15:12
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Гості та експерти — Свобода слова від 05.04.2021 — Війна на два фронти


Напружена ситуація на Донбасі – які причини чергового загострення на сході України.

Висока захворюваність на коронавірус в Україні змушує владу вводити жорсткий локдаун. Які перепони чекають українців на кожному кроці?

Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 05.04.2021.

Гості програми Свобода слова на ICTV:

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України

Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу»

Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО

ВКЛЮЧЕННЯ:

Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Андрій Садовий, міський голова Львова

Віталій Кличко, міський голова Києва

Війна на два фронти. Як викрутиться Україна? Дивіться сьогодні онлайн о 22:50 новий випуск програми Свобода слова на ICTV!

Також по темі: Чи ведеться розробка української вакцини від Covid-19 До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.

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Теги: свобода слова, Свобода слова анонс
05.04.2021 15:12



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