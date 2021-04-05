Гості та експерти — Свобода слова від 05.04.2021 — Війна на два фронти

Напружена ситуація на Донбасі – які причини чергового загострення на сході України.
Висока захворюваність на коронавірус в Україні змушує владу вводити жорсткий локдаун. Які перепони чекають українців на кожному кроці?
Такою буде тема в ефірі Свобода слова на ICTV від 05.04.2021.
Гості програми Свобода слова на ICTV:
Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України
Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу»
Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО
ВКЛЮЧЕННЯ:
Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Андрій Садовий, міський голова Львова
Віталій Кличко, міський голова Києва
Війна на два фронти. Як викрутиться Україна? Дивіться сьогодні онлайн о 22:50 новий випуск програми Свобода слова на ICTV!
Також по темі: Чи ведеться розробка української вакцини від Covid-19 До слова, початок програми «Свобода слова» – о 22:50 на ICTV. Не пропустіть!
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Нагадаємо, ICTV запустив офіційний YouTube-канал Свобода слова.